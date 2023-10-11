Tarım Kredi Market 11 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kıyma uygun fiyata satılıyor

Tarım Kredi 11 Ekim indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 19 Ekim'e kadar devam edecek olan indirimli ürünler arasında Kuru 39 TL'ye Ayçiçek Yağı, 35,25 TL'ye Osmancık Pirinci, 44,50 TL'ye Siyah Zeytin, 57,90 TL'ye Beyaz Peynir, 185 TL'ye Kaşar Peynir, 185 TL'ye Tereyağı, 96,90 TL'ye Kıyma 400gr, 279 TL'ye 3kg Çay, 89,90 TL'ye Sıvı Deterjan satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler ve fiyatları…