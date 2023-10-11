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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 11 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kıyma uygun fiyata satılıyor

Tarım Kredi Market 11 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kıyma uygun fiyata satılıyor

Tarım Kredi 11 Ekim indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 19 Ekim'e kadar devam edecek olan indirimli ürünler arasında Kuru 39 TL'ye Ayçiçek Yağı, 35,25 TL'ye Osmancık Pirinci, 44,50 TL'ye Siyah Zeytin, 57,90 TL'ye Beyaz Peynir, 185 TL'ye Kaşar Peynir, 185 TL'ye Tereyağı, 96,90 TL'ye Kıyma 400gr, 279 TL'ye 3kg Çay, 89,90 TL'ye Sıvı Deterjan satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 11.10.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 11.10.2023 06:42
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Tarım Kredi Market 11 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kıyma uygun fiyata satılıyor

Tarım Kredi Market Ekim ayı indirim kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. 19 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler arasında 39 TL'ye Ayçiçek Yağı, 35,25 TL'ye Osmancık Pirinci, 44,50 TL'ye Siyah Zeytin, 57,90 TL'ye Beyaz Peynir, 79,90 TL'ye Tulum Peynir, 79,90 TL'ye Eski Kaşar, 185 TL'ye Kaşar Peynir, 185 TL'ye Tereyağı, 96,90 TL'ye Kıyma 400gr, 279 TL'ye 3kg Çay, 199,90 TL'ye Bebek Bezi, 109,90 TL'ye 16'lı Kağıt Havlu, 89,90 TL'ye Sıvı Deterjan satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi Ekim ayı aktüel indirim listesi ve fiyatları…

TARIM KREDİ 11 – 19 EKİM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 11 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kıyma uygun fiyata satılıyor

Ayçiçek Yağı 39 TL

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Tarım Kredi Market 11 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kıyma uygun fiyata satılıyor

Osmancık Pirinci 35,25 TL

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Tarım Kredi Market 11 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kıyma uygun fiyata satılıyor

Yeşil Mercimek 32,90 TL

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Tarım Kredi Market 11 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Ayçiçek Yağı, Pirinç, zeytin, beyaz peynir, kaşar peynir, kıyma uygun fiyata satılıyor

Domates Salçası 37,25 TL