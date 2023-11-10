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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 10 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, beyaz peynir, torst peyniri 1kg, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Tarım Kredi Market 10 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, beyaz peynir, torst peyniri 1kg, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Tarım Kredi Market kasım ayının ilk kataloğu olan 10 Kasım indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesini yayınladı. 17 Kasım tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda kırmızı mercimek 21,90 TL, bütün piliç 51,50 TL, Süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL, torst peyniri 1kg 149,50 TL, beyaz peynir 119,90 TL'den yer alıyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 13:53
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Tarım Kredi Market 10 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, beyaz peynir, torst peyniri 1kg, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Tarım Kredi Market, 10 Kasım'da başlattığı indirim kataloğu ile Kasım ayına özel fırsatları müşterileriyle buluşturuyor. 17 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya dahilinde, kırmızı mercimek sadece 21,90 TL, bütün piliçler 51,50 TL, süt 21,50 TL, siyah zeytin 99,50 TL, 1 kilogram tost peyniri 149,50 TL, beyaz peynir 119,90 TL, çay 89 TL, 40'lı tuvalet kağıdı 154,90 TL, 100'lü peçete 13,90 TL ve pilavlık bulgur 48,90 TL gibi özel fiyatlarla müşterilere sunulmaktadır. Tarım Kredi Market'in Kasım ayının ilk indirim kataloğu, geniş ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarıyla alışveriş yapmak isteyenleri bekliyor. İhtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan bu katalog, güncel ve ekonomik alışverişin adresi olmaya devam ediyor.

TARIM KREDİ 10 - 17 KASIM İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 10 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, beyaz peynir, torst peyniri 1kg, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Siyah Zeytin 99,50 TL

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Tarım Kredi Market 10 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, beyaz peynir, torst peyniri 1kg, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 114,90 TL

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Tarım Kredi Market 10 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, beyaz peynir, torst peyniri 1kg, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Tereyağı 53,90 TL

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Tarım Kredi Market 10 Kasım indirim kataloğunu yayınladı! Bütün piliç, Süt, siyah zeytin, beyaz peynir, torst peyniri 1kg, çay, 40’lı tuvalet kağıdı, uygun fiyata satıyor

Süt 21,50 TL