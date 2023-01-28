Tarım Kredi Kooperatif Market YENİ İNDİRİMLİ KATALOĞU YAYINLANDI! 26-31 Ocak güncel fiyat listesi! Ayçiçek yağında 60 TL’lik...

Tarım Kredi Marketler, yeni indirimli ürünler kataloğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Ocak ayının bitmesine sayılı günler kala Tarım Kredi Kooperatif Marketler'in ay sonu indirimleri gözleri üzerine çekti.Paylaşılan indirim listesinde yumurta, şeker, et ürünleri, kağıt havlu ve tuvalet kağıdı gibi birçok temel ihtiyaç ürünleri yer alıyor. Ayrıca ayçiçek yağı fiyatındaki indirim detayı dikkat çekiyor. İşte, şte, 25-31 Ocak Tarım Kredi Market indirimli ürünleri listesi...