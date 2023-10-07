Tarım Kredi 8 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! Kuru Soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL, Limon 13,25 TL, Elma 21,90 TL, Yerli Muz 32,90 TL satılıyor

Tarım Kredi 8 Ekim indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 19 Ekim'e kadar devam edecek olan indirimli ürünler arasında Kuru Soğan 6,75 TL, Salatalık 9,90 TL, Limon 13,25 TL, Elma 21,90 TL, Yerli Muz 32,90 TL, 39 TL'ye Ayçiçek Yağı, 35,25 TL'ye Osmancık Pirinci, 44,50 TL'ye Siyah Zeytin, 57,90 TL'ye Beyaz Peynir, 185 TL'ye Kaşar Peynir, 185 TL'ye Tereyağı, 96,90 TL'ye Kıyma 400gr, 279 TL'ye 3kg Çay, 89,90 TL'ye Sıvı Deterjan satışa sunuluyor. İşte Tarım Kredi indirimli ürünler ve fiyatları…