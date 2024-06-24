24 Haziran 2024, Pazartesi
Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu
Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök aylıklar belli bir seviyeye çıkartılıp ardından Temmuz artışı yapılabilecek. Ocak ayında yüzde 49.25 oranında eşit zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gözü şimdi Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelerde. Bu çalışmaların dışında, Temmuz ayında emeklilere yapılacak iyileştirmeler de masada bulunuyor. Peki temmuzda emeklinin maaşı ne kadar artacak?
Giriş: 24.06.2024 06:29 Güncelleme: 24.06.2024 06:39
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