Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu

Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök aylıkların belli bir seviyeye çıkarılmasının ardından Temmuz artışları yapılabilecek. Ocak ayında yüzde 49.25 oranında eşit zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gözü şimdi Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelere çevrildi. İkramiyelere yapılan yüzde 50 artış ve promosyon taban ödemelerinin 12 bin liraya kadar çıkartılmasından sonra emekliler için yeni destek paketinin hazırlıkları hızla sürüyor. Bu çalışmaların yanı sıra, Temmuz ayında emeklilere yapılacak iyileştirmeler de gündemde.