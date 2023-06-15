Talepler sıra sıra listelendi! 100 bin taşerona kadro şekillendi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...

100 taşeronun kadroya geçmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında belli aralıklarla geliyor. Düzenleme sonrasında birçok konuda yaşanan sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kadro, iş ve kıdem bu süreçte öne çıkan hususlar arasında yer alıyor. Hal böyle olunca, "Taşerona kadro çıkacak mı, ne zaman? 100 bin taşerona kadro son durum ne, hangi aşamada?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, taşerona kadroda son gelişmeler!