15 Haziran 2023, Perşembe
Talepler sıra sıra listelendi! 100 bin taşerona kadro şekillendi! TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, uzman çavuş, KİT...
100 bin taşerona kadro düzenlemesi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. 14 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının gündeminde yer alan taşerona kadro düzenlemesi için atılacak adımlar merakla bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda konu hakkında açıklamalar gelmişti. Peki, taşerona kadro verilecek mi, son durum ne? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 09:01
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