HaberlerGaleriTalepler listelendi, en az 13.900 TL! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...
Talepler listelendi, en az 13.900 TL! 700 bin işçi toplu sözleşme son dakika! TYP, belediye işçileri, uzman çavuş, kamu işçisi...
SON DAKİKA! Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçi için Toplu İş Sözleşmeleri için detaylar netleşiyor. İki yıllık zam ve mali sosyal hakların belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve birçok ilimizde hissedilen deprem felaketi sonrasında ertelenen görüşmelerin bu hafta sonuçlanması bekleniyor. İşte, 700 bin işçi için toplu zam görüşme detayları!