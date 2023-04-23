Tahsis numarasına göre ödeme günleri! EYT maaşı ne zaman yatacak 2023? SSK, Bağ-Kur EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!

"EYT maaşları ne zaman yatacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Söz konusu yasa ile emeklilik hakkına sahip olan milyonlarca vatandaş, başvurularını SGK ve e-Devlet platformu üzerinden tamamladı. Başvuru süreci hala devam ederken, başvurularını gerçekleştirenler EYT sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar emekli tahsis numaralarının son rakamlarına göre maaşlarını almaya başladılar. Peki, EYT tahsis numarası nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar...