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SYDV'den başvuruna 1.000 TL veriliyor! Aile Bakanlığından kadınlara maaş desteği! PTT'den nakit çekebilirsiniz

Eşi vefat etmiş kadınlara maaş bağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor.Bakanlığın eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı bulunuyor. Ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor. Kadınlara yönelik 1.000 TL destek ödemesi PTT'den nakit olarak çekilebiliyor. Peki, sosyal destek ödemesi nasıl alınır, başvuru şartları neler? Eşi vefat edenlere para yardımı nasıl alınır? İşte, e-devlet başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 17.04.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 15:38
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SYDV’den başvuruna 1.000 TL veriliyor! Aile Bakanlığından kadınlara maaş desteği! PTT’den nakit çekebilirsiniz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen destek ödemeleri 2023 yılına girilmesiyle birlikte artırıldı. Bakanlığın 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı' kapsamında 1.000 TL yardımı bulunuyor. Eşi ölen kadınların maaş başvurusunda bulunabilmesi belirtilen şartları ve istenen belgeleri sağlamaları gerekiyor. İşte başvurular hakkından tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SYDV’den başvuruna 1.000 TL veriliyor! Aile Bakanlığından kadınlara maaş desteği! PTT’den nakit çekebilirsiniz

NEREYE BAŞVURABİLİRİM?

Eşi vefat eden kadınlara sağlanan maaş yardımından faydalanmak isteyenler konuya dair detayları araştrııyor. Ödemeler için ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilirler.

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SYDV’den başvuruna 1.000 TL veriliyor! Aile Bakanlığından kadınlara maaş desteği! PTT’den nakit çekebilirsiniz

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Hak sahiplerinin hesaplarına aylık 1000 TL olmak üzere iki ayda bir 2000 TL tutarında yardım aktarılmaktadır.

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SYDV’den başvuruna 1.000 TL veriliyor! Aile Bakanlığından kadınlara maaş desteği! PTT’den nakit çekebilirsiniz

MAAŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Eşi vefat eden kadınlar, dul aylığına başvuruda bulunmak için kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, kimlik araştırma belgesi, 3 adet vesikalık fotoğraf, mal bildirim belgesi, defin belgesi, gelir durumunu gösteren belgeyi tamamlaması gerekmektedir.

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SYDV’den başvuruna 1.000 TL veriliyor! Aile Bakanlığından kadınlara maaş desteği! PTT’den nakit çekebilirsiniz

EŞİ VEFAT EDEN KADIN BAĞLANAN MAAŞI NEREDEN ALINIR?

Şartları taşıyan eşi vefat eden kadınlar 2 ayda bir olmak üzere PTT şubelerinden maaşlarını çekebilirler. PTT kart ile sıra beklemeden ATM aracılığı ile maaşınızı alabilirsiniz.