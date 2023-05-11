HaberlerGaleriSSK'lı kadınlar 50, 51, 52, 53, erkekler 55, 56, 57, 58 yaşında emeklilik! Emeklilikte 3600 gün detayı belli oldu! 2000 öncesi ve sonrası...
SSK'lı kadınlar 50, 51, 52, 53, erkekler 55, 56, 57, 58 yaşında emeklilik! Emeklilikte 3600 gün detayı belli oldu! 2000 öncesi ve sonrası...
Emeklilikte yaşa takılanlar yasası kapsamında prim şartı dolayısıyla kapsam dışında kalanlar için başka seçenekler bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yasası için yeni adımların atılması bekleniyor. Özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girecek. İşte, kademeli emeklilik için aranan şartlar!