SSK’lı kadınlar 50, 51, 52, 53, erkekler 55, 56, 57, 58 yaşında emeklilik! Emeklilikte 3600 gün detayı belli oldu! 2000 öncesi ve sonrası...

EYT düzenlemesi sonrasında prim günü sebebiyle yararlanamayanlar emeklilik detayları merak ediliyor. Emeklilik için başka formüllerde bulunuyor. Kısmi emeklilik bu yöntemler arasında yer alıyor. Yeni emeklilik sistemi ile kadınların çocuk sayısına göre emeklilik yaşında esneme olması bekleniyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3.600 günü dolduranlar emekli olabiliyor. Yeni düzenleme sonrasında SSK'lı statüsünde yer alan kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. Bu adımların atılmasından sonra kök maaş ne olursa olsun 7.500 lira olacak. Peki, kısmi emeklilik şartları neler, kimler emekli olacak? İşte, kısmi emeklilik için detaylar!