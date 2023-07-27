SSK ve Bağ-Kur maaşları yeniden hesaplandı! 2023 Ocak zammı netleşti! Kök aylığa yansıyacak! 9.000, 10.000, 11. 000 TL... 6 aylık enflasyon tahminine göre maaşlar...

Milyonlarca emekli Ocak zammı için maaş hesaplamaları yapıyor. Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25 zam sonrasında ek zam bekleyen emekliler, son dakika gelişmeleri takip ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu tahminini güncellemesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı şekillendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu. Peki, kim ne kadar alacak? İşte, 6 aylık enflasyona göre maaşlar...