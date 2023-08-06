SSK, Tarım, Bağkur, SGK'lıya en düşük 8.211,75 TL çıplak maaş! Emekliye %58 kök zam tablosu biçimlendi! TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme...
Milyonlarca emeklinin zamlı maaşları ödendi. Emeklilerin maaş zamları, net maaşlarına göre hesaplanıyor. Kök maaş belirlenirken, emeklinin çalıştığı süre, kazançları ve prim ödemeleri gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Emeklilerin maaş zamları hesaplanırken net maaşlarına bakılıyor. Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon tahmini yayınlamasıyla yeni maaşlar hesaplandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.08.2023
10:45 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
10:45
Türkiye'de 16 milyon emekli bulunmaktadır. Emeklilere yılda iki kere maaş artışı gerçekleştirilmekte olup, bu artışlar Ocak ve Temmuz aylarında yapılmaktadır. Maaş artışları için belirleyici faktör ise enflasyondur. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için artış, son 6 aylık enflasyon oranı kadar uygulanmaktadır. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde gerçekleşen enflasyon oranı maaşlara eklenmektedir. İşte Ocak 2024 zammıyla değişecek maaşlar...
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YÜZDE 25 NASIL UYGULANDI
Bir süredir devam eden refah payı artışı gibi pandemi döneminde başlatılan yeni bir uygulama da taban maaşın artırılması oldu. Önce 1000 TL ile başlayan taban maaş artışı 1.500 TL, 3.500 TL, 5.500 TL ve son olarak da 7.500 TL olarak uygulandı. Yani bu rakamların altında olan tüm maaşlara Hazine tarafından seyyanen eklemeler yapılarak taban maaşa çıkartıldı. Dolayısıyla şu anda 4 bin lira, 5 bin lira 6 bin lira aylığı olan emeklilere 7.500 TL'ye tamamlayacak şekilde önceden ödemeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.
Burada kafaları karıştıran ise 7.500 TL'nin o emeklinin aylığı olarak kabul edilmesi. 5.500 TL aylığı olan bir emekliye 2 bin lira ekstradan ödenmesine rağmen onun gerçek maaşı değişmiyor. Aylığı 5.500 TL olan bir emekliye 7.500 TL ödeniyor. Dolayısıyla bu emekliye yapılan yüzde 25 oranındaki artış aylığına yapılıyor. Çünkü bu emeklinin aylığı 5.500 TL. 7.500 TL ise ona yapılan seyyanen destek ile ulaşılan rakam. Bu emekliye yüzde 25 artış yapıldığında aylığı 5.500 TL'den 6.875 TL'ye yükseliyor.
Bu emeklinin artık yeni aylığı 6.875 TL. Taban maaş uygulaması devam ettiği için de bu emeklimize yine hazineden seyyanen ödeme yapılarak aylığı 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Eğer taban maaş artırılsaydı yeni rakama tamamlanacaktı. Bu emekliye Ocak'ta yapılacak artış 5.500 TL üzerinden değil 6.875 TL üzerinden yapılacak. Böylece bu emeklinin maaşı ile yüksek alanlar arasındaki fark da korunacak.
YENİ ARTIŞ NASIL OLACAK
Bundan sonra yapılacak bir taban maaş artışı aynı şekilde tüm aylıkları bu yeni rakama tamamlayacak. Örneğin 7.500 TL olan taban aylık 10.000 TL'ye çıkartıldığında bu rakamın altındaki tüm aylıklar hazine desteği ile 10 bin liraya tamamlanacak. Oransal zamlar kök aylık üzerinden yapılacak.