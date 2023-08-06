SSK, Tarım, Bağkur, SGK'lıya en düşük 8.211,75 TL çıplak maaş! Emekliye %58 kök zam tablosu biçimlendi! TÜİK enflasyon farkı, seyyanen ödeme...

YÜZDE 25 NASIL UYGULANDI

Bir süredir devam eden refah payı artışı gibi pandemi döneminde başlatılan yeni bir uygulama da taban maaşın artırılması oldu. Önce 1000 TL ile başlayan taban maaş artışı 1.500 TL, 3.500 TL, 5.500 TL ve son olarak da 7.500 TL olarak uygulandı. Yani bu rakamların altında olan tüm maaşlara Hazine tarafından seyyanen eklemeler yapılarak taban maaşa çıkartıldı. Dolayısıyla şu anda 4 bin lira, 5 bin lira 6 bin lira aylığı olan emeklilere 7.500 TL'ye tamamlayacak şekilde önceden ödemeler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.