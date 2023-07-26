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Haberler Galeri SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Emekli maaşına %5 ek zam jesti! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Emekli maaşına %5 ek zam jesti! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

Emeklilere yapılan %25'lik zam düzenlemesiyle temmuz ayında maaşlarda olumlu bir artış sağladı. Ek ödemelerin de geçerli olacağı yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca emekli, ilk maaşlarını almaya başladı. %5'lik ek zamla birlikte maaşlar yeniden belirlendi ve netleşti. Emeklilerin merak ettiği tüm soruların cevapları da açıklandı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2023 10:12
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SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Emekli maaşına %5 ek zam jesti! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

Emeklilere yapılan %25'lik zam düzenlemesiyle temmuz ayında maaşlarda olumlu bir artış sağladı. Ek ödemelerin de geçerli olacağı yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca emekli, ilk maaşlarını almaya başladı. %5'lik ek zamla birlikte maaşlar yeniden belirlendi ve netleşti. Emeklilerin merak ettiği tüm soruların cevapları da açıklandı. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Emekli maaşına %5 ek zam jesti! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

TEMMUZ ZAMMI NETLEŞTİ!

Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. TÜİK, 2022 ocak-haziran dönemi altı aylık enflasyon rakamını açıkladı, emeklilerin maaş zamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77, memur emeklileri ise yüzde 17.55 zamlı alacaklardı.

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SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Emekli maaşına %5 ek zam jesti! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak zamlarında emekli maaşlarında iyileştirmeye gidileceğini açıkladı.

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SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Emekli maaşına %5 ek zam jesti! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

Buna göre tüm emekliler temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Böylece memur emeklilerine 7.4 puan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan refah payı verilmiş oldu.

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SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Emekli maaşına %5 ek zam jesti! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55

2023'ün ocak ayında ise açıklanan enflasyona göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 15.40, memur emeklileri yüzde 16.40 oranlarındazam alacaklardı.