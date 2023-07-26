SSK, Bağkur’luya hesaplamalar sil baştan güncellendi! Emekli maaşına %5 ek zam jesti! Kök maaşlara 7.500 ila 9.876 ayarı!

Emeklilere yapılan %25'lik zam düzenlemesiyle temmuz ayında maaşlarda olumlu bir artış sağladı. Ek ödemelerin de geçerli olacağı yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca emekli, ilk maaşlarını almaya başladı. %5'lik ek zamla birlikte maaşlar yeniden belirlendi ve netleşti. Emeklilerin merak ettiği tüm soruların cevapları da açıklandı. İşte detayları...