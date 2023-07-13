SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu netleşti! Madde kabul edildi! Ek zam + seyyanen artış hesabı çıktı! 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL maaş alana...

Emekli ve memur maaş zamları 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından netleşti. Temmuz ayı itibarıyla gerçekleşen ek zamla birlikte, emekli maaşları önemli bir artış gösterdi. 2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ek zamlı maaşlarını almaya başlayacak. En düşük emekli maaşı, Ocak 2023'te 5500 TL'ye yükseltilmişken, Temmuz öncesi ara dönemde ise 7500 TL'ye çıkarıldı. 2023 yılında en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 114'ü aştı. Kanun teklifinin ilk 7 maddesi Meclis'te kabul edildi ve diğer maddeler için oylama devam ediyor. Emekliye zam ve memur maaşları düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İşte, SSK, Bağkur'luya %25 zamla emekli maaş tablosu...