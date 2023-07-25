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Haberler Galeri SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’ü 1 arada hesaplama! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…

SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’ü 1 arada hesaplama! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…

SSK, BAĞKUR'lunun maaşına 3'ü 1 arada hesaplama yapıldı. Emekliye prime esas kazanç defteri yazıldı. Yüksek maaş almak isteyenler için detaylar netleşiyor. Ocak ayında gerçekleştirilen zam oranlarına ek iyileştirmeler eklendi ve emekli maaşları yüzde 30 arttı. Ancak Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı yüzde 19.77'ye, memur emeklilerinin artışı ise yüzde 17.55'e çekildi ve toplamda yüzde 25 oldu. İşte 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 16:47
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SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’ü 1 arada hesaplama! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…

Emekliler için düzenli olarak gerçekleştirilen zam ve iyileştirmeler, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin aylık gelirlerini artırmada önemli bir rol oynuyor. Genellikle yılda 2 kez yapılan zamların yanı sıra, ek iyileştirmeler de söz konusu oluyor. Emekli aylıklarını artırmak isteyenler için ise çeşitli önlemler bulunuyor. Bu önlemlere dikkat edenler, daha yüksek maaşın yolunu açabiliyor. İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’ü 1 arada hesaplama! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…

Emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışı yansıtılıyor. Ayrıca ek iyileştirmelerle de zam oranları yükseltilebiliyor.

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SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’ü 1 arada hesaplama! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…

YILDA İKİ KEZ ZAM

Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.4, memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 çıkan zam oranları, ek iyileştirmeyle yüzde 30'a yükseltilmişti. Bu ay da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan Temmuz maaş artışları yüzde 25'e çekildi. Ayrıca geçtiğimiz Nisan ayında da en düşük emekli aylığı ödemesi ek ödeme dahil 7 bin 500 lira çıkarıldı. Maaşı artışları için süreç böyle işlerken, emekli aylığını yükseltmek için çalışırken alınacak önlemler de bulunuyor.

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SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’ü 1 arada hesaplama! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…

EN ÖNEMLİSİ KAZANÇ

Emekli aylığını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç. Yani çalışanın brüt maaşı. Brüt maaşı yüksek olan çalışanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor. Bu nedenle yüksek kazancın emekli aylığa yansıması için bordroda tam olarak gösterildiğine dikkat etmek gerekiyor.

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SSK, BAĞKUR’lunun maaşına 3’ü 1 arada hesaplama! Emekliye prime esas kazanç defteri! 1999-2000-2008 sonrasına yüksek maaş kılavuzu…

Eğer ikramiye, prim, kira yardımı gibi düzenli nakit ödemeler varsa, bunların da brüt kazanca eklenmesi sağlanmalı. Bu yolla da prime esas kazanç yükseleceğinden, emekli aylığı da artıyor. Eğer imkan varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak da prime esas kazancını yükseltiyor. Kaç yerde sigortalı olunursa olunsun 1 ay '30 gün' sayılıyor yani prim gün sayısı değişmiyor ama kazançlar büyüyor. Bu da emekli aylığına yansıyor.