HaberlerGaleriSSK - Bağkur emeklisine Temmuz zam hesabı! %18.49 ara zamla yeni maaşlar netleşti! En düşük 11.256 TL maaş! Seyyanen, refah payı, kademeli artış…
SSK - Bağkur emeklisine Temmuz zam hesabı! %18.49 ara zamla yeni maaşlar netleşti! En düşük 11.256 TL maaş! Seyyanen, refah payı, kademeli artış…
2023 Temmuz zamlı emekli maaşları hesaplandı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında ne kadar zam geleceğini araştırıyor. Yeni maaş zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin ipucu verdi. Yayınlanan tahmine göre emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek. SSK, Bağkur'lular ayrıca ek iyileştirmelerden de faydalanacak. Peki, Temmuz'da emekliler ne kadar maaş alacak? İşte, yeni maaş tablosu...
Giriş Tarihi: 18.06.2023 08:43Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 08:44