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Haberler Galeri SSK - Bağkur emeklisine Temmuz zam hesabı! %18.49 ara zamla yeni maaşlar netleşti! En düşük 11.256 TL maaş! Seyyanen, refah payı, kademeli artış…

SSK - Bağkur emeklisine Temmuz zam hesabı! %18.49 ara zamla yeni maaşlar netleşti! En düşük 11.256 TL maaş! Seyyanen, refah payı, kademeli artış…

2023 Temmuz zamlı emekli maaşları hesaplandı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında ne kadar zam geleceğini araştırıyor. Yeni maaş zammı için son viraja girilirken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin ipucu verdi. Yayınlanan tahmine göre emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek. SSK, Bağkur'lular ayrıca ek iyileştirmelerden de faydalanacak. Peki, Temmuz'da emekliler ne kadar maaş alacak? İşte, yeni maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 18.06.2023 08:43 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 08:44
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SSK - Bağkur emeklisine Temmuz zam hesabı! %18.49 ara zamla yeni maaşlar netleşti! En düşük 11.256 TL maaş! Seyyanen, refah payı, kademeli artış…

Emekli zammı maaş tahminleri açıklandı! Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz zammı için gün sayıyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ilk 6 aylık enflasyona ilişkin ipucu verdi. Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ayrıca ek iyileştirme de yapılacak. Peki Temmuz emekli maaşları ne kadari kaç TL olacak? İşte, 2023 emekli zammı maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK - Bağkur emeklisine Temmuz zam hesabı! %18.49 ara zamla yeni maaşlar netleşti! En düşük 11.256 TL maaş! Seyyanen, refah payı, kademeli artış…

İŞTE HAZİRAN TAHMİNİ

Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek.

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SSK - Bağkur emeklisine Temmuz zam hesabı! %18.49 ara zamla yeni maaşlar netleşti! En düşük 11.256 TL maaş! Seyyanen, refah payı, kademeli artış…

5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Kesin oran Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Enflasyon artışına Ocak ayındaki gibi bir refah payı eklenmesi gündemde.

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SSK - Bağkur emeklisine Temmuz zam hesabı! %18.49 ara zamla yeni maaşlar netleşti! En düşük 11.256 TL maaş! Seyyanen, refah payı, kademeli artış…

KADEMELİ ARTIŞ

İlk 6 aylık enflasyon oranındaki Temmuz zammı, eklenecek refah fayı ile artırılacak. 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alanlara yönelik yapılacak kademeli zam da bu kapsamda değerlendirilecek. Aylık miktarına göre farklı zam oranları masada. Burada yüzde 30 ile 45 arasında zam formülü dile getiriliyor.

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SSK - Bağkur emeklisine Temmuz zam hesabı! %18.49 ara zamla yeni maaşlar netleşti! En düşük 11.256 TL maaş! Seyyanen, refah payı, kademeli artış…

KÖK AYLIĞA YANSIYACAK

Emekliye halen en az 7 bin 500 lira aylık ödenirken, Temmuz zammı bu tutara değil emeklilerin kök maaşına yansıyacak. Ancak 7 bin 500 lira olan en düşük aylık ödemesinin de artırılması bekleniyor. Burada 10 bin lira formülü dile getiriliyor. Eğer taban aylık 10 bin lira yapılırsa, kök aylık Temmuz zammı sonrası bu tutarın altında kalıyorsa yapılacak aylık ödeme 10 bin liraya tamamlanacak. Üstündeyse kök aylık ödenecek.