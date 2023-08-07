SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....

Zamlı emekli maaş ödeme günleri hakkında yapılan aramalar hız kazandı. Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, emekli maaşları için ödeme tarihleri merak ediliyor. Emekli maaşı ödeme tarihi, hafta sonuna rastlayan hak sahipleri için önemli bir konu haline geldi. Bu durumda, ödemeler Cuma veya Pazartesi günleri gerçekleştiriliyor. Emekli maaşı alan vatandaşların ödemeleri, hafta sonu günlerine denk gelirse, ödemeleri öncesi veya sonrasında gerçekleşiyor. İşte emekli zamlı maaş ödeme takvimi!