07 Ağustos 2023, Pazartesi
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli zamlı maaş ödeme takvimi belli oldu 2023! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar.....
Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştiriliyor. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'lular, ödeme alacakları tarihleri önceden belirlenmiş olan dönemlerde maaşlarını alabiliyorlar. SSK'lı emekliler ve Bağ-Kur'luların emekli maaş ödemeleri, SGK tarafından düzenlenen takvimlere göre yapılıyor. İşte, zamlı maaş ödeme takvimi!
Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:02 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 06:04
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