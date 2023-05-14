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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
Emekli maaş ve zam takvimi için detaylar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli, memur ve asgari ücret zammı için önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, enflasyonun etkilerinin ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin seçimler sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi. Hal böyle olunca, gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. İşte, emekli maaş ve zam takvimi!
Giriş Tarihi: 14.05.2023 10:53Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 10:53