SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA YENİ MÜJDELER

En düşük emekli maaşı 7.500 liraya, emekli bayram ikramiyesini 2.000 liraya çıkarıldı. Malatya'da halka hitap ederken bu zamları değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içindeyiz" diyerek yeni müjdesini verdi. Emekli bayram ikramiyesi yeniden belirlenecek. En düşük emekli maaşı da Temmuz döneminde yeniden artacak.

Ayrıca Erdoğan, "Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" açıklamasında bulundu.