HaberlerGaleriSSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...
Emekli maaş takvimine yönelik detaylar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli ve memur maaşlarının ödeme takvimi duyuruluyor. EYT, SSK, Bağkur maaşlarının ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Kurban Bayramı öncesinde maaş ödeme takviminde değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İşte, SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri için detaylar!