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Haberler Galeri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaş takvimine yönelik detaylar merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli ve memur maaşlarının ödeme takvimi duyuruluyor. EYT, SSK, Bağkur maaşlarının ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Kurban Bayramı öncesinde maaş ödeme takviminde değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. İşte, SSK, Bağ-Kur maaş ödemeleri için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 08:49
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

Emekli maaş takvimi tarihler Kurban Bayramı öncesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesi erkenden hesaplara yatan emekli maaşları ve ikramiyeleri için ödeme takvimi merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre hesaplara yatıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından takvim duyuruluyor. Maaş takvimi için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte, Emekli maaş takvimi için gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA YENİ MÜJDELER

En düşük emekli maaşı 7.500 liraya, emekli bayram ikramiyesini 2.000 liraya çıkarıldı. Malatya'da halka hitap ederken bu zamları değerlendiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içindeyiz" diyerek yeni müjdesini verdi. Emekli bayram ikramiyesi yeniden belirlenecek. En düşük emekli maaşı da Temmuz döneminde yeniden artacak.

Ayrıca Erdoğan, "Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" açıklamasında bulundu.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

MEMUR ZAMMI NASIL ARTACAK?

Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı

Refah payı

Seyyanen artış

Memura kira yardımı

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN 3'LÜ ARTIŞ

En düşük emekli maaşı yükselecek

6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammı

Refah payı

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Emekli maaş takvimi belli oldu! Tahsis numarasına göre yatacak! 7.500, 8.250, 8.500 TL maaş alanlar...

5 MADDE DE 'TEMMUZ ZAMMI'NIN ŞİFRELERİ

Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak

Kamu işçisine verilen zam oranı enflasyon rakamlarının yanında önemli bir referans olacak Büyümeden taviz vermeden enflasyonu baskılayıcı tedbirler alınacak ve artan alım gücü korunacak

Sosyal devlet anlayışını güçlendiren yasal düzenlemeler yapılacak