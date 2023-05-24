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Haberler Galeri SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları neticesinde yeni maaş tablosu şekillenecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarında yapılacak zam oranına yönelik beklenti anketi sonuçlandı. Geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçen enflasyon rakamları neticesinde hesaplamalar hız kesmeden yapıldı. Hal böyle olunca,"Emekli en düşük maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 08:37
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...

Emekli maaş zammı için yeni veriler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonucunda oranlar güncellenmeye devam ediyor. Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan rakamlar neticesinde emekli maaş zammına yönelik hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. "Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, emekli maaş zammına yönelik detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

"Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız.

Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız."

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Nisan ayı enflasyon rakamları ile beraber 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı belli oldu. Buna göre, 4 aylık enflasyon oranı Yüzde 15,22 olarak hesaplandı.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...

ENFLASYON ORANINDA ZAM!

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak- haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...

6 AYLIK ENFLASYON ORANI TAHMİNİ NE OLACAK?

6 aylık enflasyon oranı, Mayıs ve Haziran ayı rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Öte yandan Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 olacağı tahmin ediliyor.