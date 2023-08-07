07 Ağustos 2023, Pazartesi
SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor! Ağustos'ta emekliye %25'e EK 1.950 TL ödenecek!
Emekliler için %25 zammın nasıl dağıtılacağı açıklandı ve ek zamlı ödemelerin tutarları belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak kalırken; kök maaşlara zam yapılmasına karar verildi. Peki, kimler ek ödeme alacak? İşte yeni maaşlar hakkında detaylar....
Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:04 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 06:07
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