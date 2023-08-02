02 Ağustos 2023, Çarşamba
SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, hepsini kapsıyor! Ağustos ayı içerisinde emekliye %25'e EK 1.950 TL ödenecek!
Emekliye son dakika müjdesi! %25'e EK 1.950 TL ödenecek. Emekli maaş zammının yüzde 25'e çıkarılmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı zam oranıyla birlikte, emekli maaşı hesaplamaları yeniden gözden geçirildi. Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu." dedi. Bu noktada vatandaşlar, "Emekliye ek zam var mı?, Kimler ek ödeme alacak? sorusunu gündeme getirdi. işte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 17:29 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 18:36
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