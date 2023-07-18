SSK- Bağkur emekli maaşları hesaplara yansıdı! 4A, 4B, 4C'lilere yüzde 25 + %5 EK ZAM! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Emekli memur zammı maaş tablosu 2023! SSK ve Bağ-kur, Tarım ve EYT emeklilerine enflasyon ve refah payı ile birlikte 6 aylık zammı da içeren yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. En düşük memur maaşı 22 bin liraya yükselirken, emeklilere de yüzde 25 zam yapıldı. Bu zam, 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayları arasında uygulanacak. Memur maaşlarının belirlenmesinin ardından zamlı ve yeni emekli maaş tutarı milyonlar tarafından sorgulanıyor. İşte, kuruşu kuruşuna yeni memur, SKK, Bağ-Kur maaş tablosu...