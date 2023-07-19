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Haberler Galeri SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!

SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!

Emekli maaşlarına yapılan %25'lik zam düzenlemesiyle birlikte ilk maaşlar da alınmaya başlandı. Milyonlarca emekli maaşlarının net halini kesin olarak öğrenmeye çalışıyor. Temmuz ayı itibarıyla 6 ay boyunca geçerli olacak bu ödemeler ek zamla birlikte sil baştan yenilendi. İşte %5'lik ek zam ile birlikte maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 11:38
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SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!

2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi daha temmuz zammıyla birlikte zamlı ödemelerini almaya başladı. En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5.500 TL olmuş ardından ise ara dönem düzenlemesiyle 7.500 TL'ye ulaşmıştı. Temmuz zammı ile maaşlar yeniden şekillenirken yüzde 5'lik orandaki ek zam kazançları arttırdı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!

TEMMUZ ZAMMI NETLEŞTİ!

Emekliler, 2023 Temmuz maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. TÜİK, 2022 ocak-haziran dönemi altı aylık enflasyon rakamını açıkladı, emeklilerin maaş zamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77, memur emeklileri ise yüzde 17.55 zamlı alacaklardı.

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SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarında iyileştirmeye gidileceğini açıkladı.

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SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!

Buna göre tüm emekliler temmuz ayında maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Böylece memur emeklilerine 7.4 puan, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise 5.2 puan refah payı verilmiş oldu.

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SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 55

2023'ün ocak ayında ise açıklanan enflasyona göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yüzde 15.40, memur emeklileri yüzde 16.40 oranlarındazam alacaklardı.