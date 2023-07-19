HaberlerGaleriSSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!
SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!
Emekli maaşlarına yapılan %25'lik zam düzenlemesiyle birlikte ilk maaşlar da alınmaya başlandı. Milyonlarca emekli maaşlarının net halini kesin olarak öğrenmeye çalışıyor. Temmuz ayı itibarıyla 6 ay boyunca geçerli olacak bu ödemeler ek zamla birlikte sil baştan yenilendi. İşte %5'lik ek zam ile birlikte maaşlar...