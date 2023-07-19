SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesapları değişti! En düşük 7.750 TL alana 8.060 TL! Oranlar sil baştan yenilendi, %5 ek zam yapıldı!

2,7 milyon memur emeklisi ve 15,5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi daha temmuz zammıyla birlikte zamlı ödemelerini almaya başladı. En düşük emekli maaşı Ocak 2023'te 5.500 TL olmuş ardından ise ara dönem düzenlemesiyle 7.500 TL'ye ulaşmıştı. Temmuz zammı ile maaşlar yeniden şekillenirken yüzde 5'lik orandaki ek zam kazançları arttırdı. İşte konuya ilişkin detaylar...