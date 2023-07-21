SSK, BAĞKUR, 4C'liye zamlı maaş piyangosu vurdu! Müjde sabah 06.30'da geldi! %25 zamlı maaşa ek 8.500 TL cepte! 7.500, 7.687, 8.125 TL...
Emekli maaşlarına yapılan zam düzenlemesinin ardından en düşük memur maaşı ve emekli aylıklarında artış sağlandı. Emeklilere yönelik yüzde 25'lik zammın ardından SSK ve Bağ-Kur'luların yeni aylıkları hesaplarına yatırılmaya başlandı. Ayrıca emeklinin cebine maaşına ek ödeme eklemesinin de yolu çıktı. Sabah erkenden duyuruldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21.07.2023
06:55 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
08:13
Emeklilere yönelik yapılan yüzde 25'lik zam sonrasında ilk maaşlar hesaplara geçmeye başladı. Ayrıca erken saatlerde yapılan açıklamayla birlikte emeklilerin tek seferlik maaşlarına ek alabilecekleri ek ödeme miktarları açıklandı. Bu durumdan yararlanmanın sadece tek bir şartı var.
GALERİ DEVAM EDİYOR
EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba kanun teklifinde SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına ilişkin madde kabul edildi. Dün de memur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması ve memurlara 8 bin 77 TL seyyanen zam yapılmasına ilişkin maddeler kabul edilmişti. Teklifin görüşmeleri devam ediyor.
17,55'LİK ZAM YÜZDE 25'E ÇIKARILDI
En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Bu tabloya göre;
SSK ve BAĞKUR emeklilerine 19,77
EMEKLİ SANDIĞI emeklilerine 17,55 zam verilecekti.
Şimdi ise, 3 Sigorta kolunda maaş zamları hepsi için 6 aylık % 25'e çıkarılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 9 BİN 876 TL
Önergeyle emekli daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına da yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.
SSK ve Bağkur emekli aylıkları da Temmuz ayında yüzde 25 oranında artırılacak. Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve Bağkur emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.