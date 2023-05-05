SSK, Bağ-Kur'luya 3600 hesabı yapıldı! EYT'de kısmi emeklilik tablosu netleşti! Kadınlarda 50, 51, 52, 53 - Erkeklerde 55, 56, 57, 58 yaşında...
EYT düzenlemesi için son dakika yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Yeni emeklilik sistemi için gelen açıklamalar sonrasında kapsam dışında kalanlar detayları merak ediyor. Bağ-Kur'luların prim şartlarının düşürülmesi gündeme gelirken, emeklilik yaşlarının düşmesi bekleniyor. Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi adımların atılması ile kısmi emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesi gündeme geldi. İşte, kısmi emeklilik için detaylar!
Giriş Tarihi: 05.05.2023
08:42 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023
08:44
EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişi emeklilik hayallerine kavuştu. Prim gün kriterinde yeterli sayıya ulaşamayan vatandaşlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Gerçekleşmesi beklenen prim düzenlemesi ile birlikte erken emeklilik için şans artarken, emekli maaşlarında da artış sağlanmış olacak. Bağ-Kur prim eşitlemesi ve kadınlara prim desteği gibi konularında masaya gelmesi bekleniyor. Emeklilik yaşının düşmesi ve prim kolaylığınında hangi şartların aranacağı ise merak ediliyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!
GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak.
İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek.
KÖK MAAŞLAR DA ARTACAK
Sabah'ta yer alan haberde, bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'ı buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.
Kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de kök aylıkları ne olursa olsun alacakları aylık 7.500 lira olacak. Temmuz ayında yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.