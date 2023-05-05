SSK, Bağ-Kur’luya 3600 hesabı yapıldı! EYT’de kısmi emeklilik tablosu netleşti! Kadınlarda 50, 51, 52, 53 - Erkeklerde 55, 56, 57, 58 yaşında...

EYT düzenlemesi ile milyonlarca kişi emeklilik hayallerine kavuştu. Prim gün kriterinde yeterli sayıya ulaşamayan vatandaşlar ise yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Gerçekleşmesi beklenen prim düzenlemesi ile birlikte erken emeklilik için şans artarken, emekli maaşlarında da artış sağlanmış olacak. Bağ-Kur prim eşitlemesi ve kadınlara prim desteği gibi konularında masaya gelmesi bekleniyor. Emeklilik yaşının düşmesi ve prim kolaylığınında hangi şartların aranacağı ise merak ediliyor. İşte, erken emeklilik için aranan şartlar!