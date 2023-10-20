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Haberler Galeri SSK Bağ-Kur, ve Memur emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

SSK Bağ-Kur, ve Memur emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

Emekli vatandaşlara, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel ve sadece bir kez verilecek 5 bin TL ikramiye yaklaşıyor. SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri için tahsis edilen bu özel ikramiye, belirli bazı istisnalar dışında tüm emekli vatandaşlar için geçerli olacak. İşte, 5 bin TL'lik emekli ikramiyesinin ödeme tarihiyle ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 20.10.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 14:20
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SSK Bağ-Kur, ve Memur emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklileri sabırsızlıkla Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir defaya mahsus ödenecek 5 bin TL'nin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağ-Kur, ve Memur emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

Bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim Bakanlar Kurulu Kabine'sinin ardından emeklilere verilecek 5 bin TL ek ödemeye ilişkin açıklamada bulunmuştu.

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SSK Bağ-Kur, ve Memur emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

İşte 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi ödeme tarihi…

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SSK Bağ-Kur, ve Memur emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel ve bir defaya mahsus ödenecek 5 bin TL emeli ikramiyesinin kasım ayının 1 ila 15'i arasında hesaplara 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre yatması bekleniyor.

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SSK Bağ-Kur, ve Memur emeklileri için 5 bin TL emekli ikramiyesi ödeme günleri! 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre ne zaman yatacak?

CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ'Nİ KİMLER ALAMAYACAK?

Cumhuriyet Bayramı İkramiyesini hem emekli olup hem de çalışan vatandaşlar alamayacak.