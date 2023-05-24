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Haberler Galeri SSK, BAĞ-KUR, MEMUR emeklisine ZAM hesapları çıktı! 4A-4B-4C'liye Maaş+%82'lik İkramiye artışı! %56.46'lık ilave... Yüzde 6+TÜFE farkı!

SSK, BAĞ-KUR, MEMUR emeklisine ZAM hesapları çıktı! 4A-4B-4C'liye Maaş+%82'lik İkramiye artışı! %56.46'lık ilave... Yüzde 6+TÜFE farkı!

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük emekli maaş ve ikramiye ödeme artışlarına yönelik detaylar araştırılmaya başlandı. Artışların detayları araştırılırken söz konusu zamlara ilişkin formüller hesaplanmaya başladı. Temmuzda emeklilerin gelirindeki artış ek iyileştirmelerle büyüyecek. Peki emeklileri neler bekliyor? Hangi formüller gündemde? İşte detayları…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023 12:27
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SSK, BAĞ-KUR, MEMUR emeklisine ZAM hesapları çıktı! 4A-4B-4C’liye Maaş+%82’lik İkramiye artışı! %56.46’lık ilave... Yüzde 6+TÜFE farkı!

Emekliye maaş ve ikramiye zammına ilişkin detaylar araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" sözleri yüzleri güldürdü. Peki emekli maaşları temmuzda ne kadar artacak? Temmuzda en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte maaş ve ikramiyede artış formülleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, BAĞ-KUR, MEMUR emeklisine ZAM hesapları çıktı! 4A-4B-4C’liye Maaş+%82’lik İkramiye artışı! %56.46’lık ilave... Yüzde 6+TÜFE farkı!

EYT'lilerle birlikte sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerin gelirinde Haziran ve Temmuz'da peşpeşe artışlar yaşanacak.

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SSK, BAĞ-KUR, MEMUR emeklisine ZAM hesapları çıktı! 4A-4B-4C’liye Maaş+%82’lik İkramiye artışı! %56.46’lık ilave... Yüzde 6+TÜFE farkı!

Normalde Haziran'da 2 bin lira bayram ikramiyesi, Temmuz'da da SSK'lı ve Bağ-Kur'luysa ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklisiyse yüzde 6 zam + TÜFE farkı alacak emeklilerin gelirindeki artış ek iyileştirmelerle büyüyecek.

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SSK, BAĞ-KUR, MEMUR emeklisine ZAM hesapları çıktı! 4A-4B-4C’liye Maaş+%82’lik İkramiye artışı! %56.46’lık ilave... Yüzde 6+TÜFE farkı!

Daha önce memurlara ve emeklilere refah payı ve kademeli ek zam müjdesi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" sözleri de büyük heyecan yarattı.

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SSK, BAĞ-KUR, MEMUR emeklisine ZAM hesapları çıktı! 4A-4B-4C’liye Maaş+%82’lik İkramiye artışı! %56.46’lık ilave... Yüzde 6+TÜFE farkı!

Peki emeklileri neler bekliyor? Hangi formüller gündemde? İşte detayları…