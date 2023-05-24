SSK, BAĞ-KUR, MEMUR emeklisine ZAM hesapları çıktı! 4A-4B-4C’liye Maaş+%82’lik İkramiye artışı! %56.46’lık ilave... Yüzde 6+TÜFE farkı!

Emekliye maaş ve ikramiye zammına ilişkin detaylar araştırılıyor. Başkan Erdoğan'ın "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" sözleri yüzleri güldürdü. Peki emekli maaşları temmuzda ne kadar artacak? Temmuzda en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte maaş ve ikramiyede artış formülleri...