SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Yeni miktarlar tek tek açıklandı

SSK, Bağkur, EYT, memur emeklisine müjde geldi! En düşük emekli maaşı 7.500 TL olmuş, yılda iki kez verilen bayram ikramiyesi de her bayram için 2.000 TL olmak üzere 4.000 TL'ye yükseltilmişti. Ramazan Bayramı'ndan önce EYT'liler dahil tüm emekliler maaş ve bayram ikramiyelerini aldı. Bununla birlikte özel ve kamu bankaları promosyon tutarlarını güncelledi. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, detaylar...