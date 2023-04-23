23 Nisan 2023, Pazar
SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Yeni miktarlar tek tek açıklandı
Milyonlarca vatandaş EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik hayaline kavuştu.İlk maaşlar Nisan ayı itibarıyla hesaplara yatmaya başlarken, 2 bin TL'lik bayram ikramiyesi de verildi. Bununla birlikte EYT promosyonları, en düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından yeniden gündeme geldi.Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyondan fazla vatandaş başvurularını tamamlarken özel ve kamu bankaları emekli promosyon ödemesi kampanyalarını güncelledi. İşte, banka banka EYT emekli promosyon kampanyaları ve ödeme tutarları...
Giriş Tarihi: 23.04.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 14:15
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21