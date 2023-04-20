HaberlerGaleriSSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! Esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası Taban maaşlar en az... 6 aylık ROTA OLUŞTU!
SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! Esnaf, tarım, 2000 öncesi ve sonrası Taban maaşlar en az... 6 aylık ROTA OLUŞTU!
SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerinin temmuz zammı için 6 aylık enflasyon tahmini geldi. Ocak ayında yüzde 30'luk zammın ardından, taban aylıklara yapılan artış ve ikramiyeler yüzleri güldürdü. Milyonlarca emeklinin gözü temmuz zamlarına çevrildi. Peki temmuzda emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Taban aylıklar nasıl değişecek?