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Haberler Galeri SSK Bağ-Kur emeklisine 2'li ARTIŞ MÜJDESİ KAPIDA göründü! Enflasyon, refah payı ve seyyanen zam yeni tabloyu işaret etti!

SSK Bağ-Kur emeklisine 2'li ARTIŞ MÜJDESİ KAPIDA göründü! Enflasyon, refah payı ve seyyanen zam yeni tabloyu işaret etti!

Ocak ayı itibarıyla maaşlarını yüzde 30 zamlı olarak alan emeklilere 2'li artış müjdesi kapıda. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 14,6 puanlık, memurlara ve memur emeklilerine de 13,52 puanlık ek artış yapıldı. Bir ek ilave ise emekli memurlara geldi. Buna göre ek gösterge artışlarına göre maaşlarına ilave zam aldılar. Peki emekli maaşları refah payı ne kadar oldu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 19:10
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SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li ARTIŞ MÜJDESİ KAPIDA göründü! Enflasyon, refah payı ve seyyanen zam yeni tabloyu işaret etti!

Ocak ayı itibarıyla maaşlarını yüzde 30 zamlı olarak alan emeklilere 2'li artış müjdesi kapıda. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 14,6 puanlık, memurlara ve memur emeklilerine de 13,52 puanlık ek artış yapıldı. Bir ek ilave ise emekli memurlara geldi. Buna göre ek gösterge artışlarına göre maaşlarına ilave zam aldılar. Peki emekli maaşları refah payı ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li ARTIŞ MÜJDESİ KAPIDA göründü! Enflasyon, refah payı ve seyyanen zam yeni tabloyu işaret etti!

Yaklaşık 14 milyon emekli ve 4 milyon kamu çalışanı için 2023 yılının ilk artışları belli oldu. Beklendiği gibi bu yıl enflasyon artışlarının haricinde emeklilere ve memurlara refah payı da eklenerek zam oranları yükseltildi.

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SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li ARTIŞ MÜJDESİ KAPIDA göründü! Enflasyon, refah payı ve seyyanen zam yeni tabloyu işaret etti!

Emeklilerin ve memurların maaş artışlarını belirleyen en önemli parametre enflasyon rakamları oluyor. 2023 yılı enflasyonunun açıklanmasından sonra son 6 ayın enflasyon oranı da belirlendi. İşte 2023 refah payı ve zamlı memur, emekli maaşları ile ilgili Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı...

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SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li ARTIŞ MÜJDESİ KAPIDA göründü! Enflasyon, refah payı ve seyyanen zam yeni tabloyu işaret etti!

Aylık enflasyon yüzde 15,4 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin enflasyon artışı olurken memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8 toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkını da oluşturdu.

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SSK Bağ-Kur emeklisine 2’li ARTIŞ MÜJDESİ KAPIDA göründü! Enflasyon, refah payı ve seyyanen zam yeni tabloyu işaret etti!

Buna göre memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 16,48 oldu. Enflasyon rakamlarının belirlenmesinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki ayrı açıklama yaparak emeklilere ve memurlara sosyal refah payı vereceklerini duyurdu.