SSK Bağ-Kur emeklisine 2'li ARTIŞ MÜJDESİ KAPIDA göründü! Enflasyon, refah payı ve seyyanen zam yeni tabloyu işaret etti!

Ocak ayı itibarıyla maaşlarını yüzde 30 zamlı olarak alan emeklilere 2'li artış müjdesi kapıda. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 14,6 puanlık, memurlara ve memur emeklilerine de 13,52 puanlık ek artış yapıldı. Bir ek ilave ise emekli memurlara geldi. Buna göre ek gösterge artışlarına göre maaşlarına ilave zam aldılar. Peki emekli maaşları refah payı ne kadar oldu?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.02.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 19:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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