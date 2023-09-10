10 Eylül 2023, Pazar
SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!
Eylül ayı itibarıyla bankalar, emeklilere özel çeşitli avantajlar ve teklifler sunarak bu müşteri kitlesini kendilerine çekmeye çalışıyor. Emekliler ise kendi ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda en cazip teklifi seçmeye çalışıyorlar. Ayrıca temmuzda maaşlara gelen zam düzenlemesi de rekabeti kızıştırdı. Başvuranlar maaşa ek promosyon ödemesini kapıyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 10.09.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 12:14
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9