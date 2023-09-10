SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!

Eylül ayı ile birlikte bankalar, emekliler için özel avantajlar ve teklifler sunarak bu önemli müşteri kitlesini bünyelerine çekmeye odaklanıyorlar. Bu sürece ek bir ivme kazandıran faktör ise temmuz ayında maaşlara yapılan zam düzenlemesi oldu. Emekliler, promosyon ödemelerini alabilmek için başvurduklarında maaşlarına ek bir gelir elde ediyorlar.