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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!

SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!

Eylül ayı itibarıyla bankalar, emeklilere özel çeşitli avantajlar ve teklifler sunarak bu müşteri kitlesini kendilerine çekmeye çalışıyor. Emekliler ise kendi ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda en cazip teklifi seçmeye çalışıyorlar. Ayrıca temmuzda maaşlara gelen zam düzenlemesi de rekabeti kızıştırdı. Başvuranlar maaşa ek promosyon ödemesini kapıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 12:14
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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!

Eylül ayı ile birlikte bankalar, emekliler için özel avantajlar ve teklifler sunarak bu önemli müşteri kitlesini bünyelerine çekmeye odaklanıyorlar. Bu sürece ek bir ivme kazandıran faktör ise temmuz ayında maaşlara yapılan zam düzenlemesi oldu. Emekliler, promosyon ödemelerini alabilmek için başvurduklarında maaşlarına ek bir gelir elde ediyorlar.

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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!

Örneğin maaş ödemesi Cumartesi gününe rastlayan emekli hak sahipleri Cuma günü maaşlarını alırken Pazar gününe rastlayanlar ise Pazartesi günü ödemelerini alıyor.

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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!

EYLÜL AYI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Normal şartlarda emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılmaktadır. Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor. SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!

SSK EMEKLİLERİNDE ÖDEME TAKVİMİ

💸Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
💸Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
💸Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
💸Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

💸Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
💸Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
💸Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
💸Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

💸Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
💸Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaş ödemelerini alıyor.

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SSK, Bağ-Kur, 4C, EYT’lisine TALİH KUŞU KONDU! 7500 TL maaş + Promosyon müjdesi geldi! 17-28 Eylül tarihinde cepler dolacak!

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

💸Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
💸Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
💸Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
💸Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde ödeme alıyor.