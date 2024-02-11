11 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat'ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat'ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

Emeklilere yönelik promosyonlar, bu ay itibarıyla daha da çekici hale gelmiştir. Bankalar, emekli müşteri kazanma yarışında çeşitli avantajlar sunarak rekabeti artırmaktadır. Artan maaşlar ve yeni taban aylık ile birlikte üst promosyon dilimine geçen emekliler için bankalar, daha cazip promosyon seçenekleri sunmaya başlamıştır. Özellikle taban aylığın 10 bin liraya çıkması, tüm emeklilerin en üst promosyon diliminden yararlanabilmesine imkan tanımıştır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 09:44
  • 1
  • 8
SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat’ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

Emekli, dul ve yetimlere yönelik banka promosyonları, 2024 yılında giderek daha cazip hale gelmektedir. Bu promosyonlar, ek gelir kapısı aralayarak birçok kişi için önemli bir destek sağlamaktadır. Bankalar, promosyonları çeşitli avantajlar sunarak cazip hale getirme yoluna gitmektedir. Promosyon kazançları, bankadan bankaya ve sunulan tekliflere göre değişiklik göstermektedir. Bazı bankalar şartsız teklifler sunarken, diğerleri ise otomatik fatura ödeme talimatları veya kartla yapılan alışverişler gibi ek şartlarla promosyonları sunmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat’ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

TEB

3.500 liradan az maaş alanlara: 3.000 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 3.500 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 4.500 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 5.000 lira

  • 3
  • 8
SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat’ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

DENİZBANK

3.500 liradan az maaş alanlara: 3.000 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 3.500 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 4.500 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 5.000 lira

ŞEKERBANK

3.500 liradan az maaş alanlara: 3.000 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 3.500 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 4.500 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 5.000 lira

  • 4
  • 8
SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat’ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

FİBABANKA

3.500 liradan az maaş alanlara: 4.500 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 5.250 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 6.750 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 7.500 lira

KUVEYT TÜRK

3.500 liradan az maaş alanlara: 4.800 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 5.600 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 7.200 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 8.000 lira

  • 5
  • 8
SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat’ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...

GARANTİ BBVA

3.500 liradan az maaş alanlara: 4.500 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 5.250 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 6.750 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 7.500 lira
Mobilden müşteri olup maaş taşıma talimatı verenlere 500 lira ve üzeri harcamalara 1.500 lira ek bonus

İŞ BANKASI

3.500 liradan az maaş alanlara: 4.500 lira
3.500-7.500 lira arası maaş alanlara: 5.250 lira
7.500-10.000 lira arası maaş alanlara: 6.750 lira
10.000 liradan fazla maaş alanlara: 7.500 lira