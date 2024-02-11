HaberlerGaleriSSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat'ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...
SSK, BAĞ-KUR, 4C emeklisine talih kuşu kondu! 12-13-14-15-16 Şubat'ta ödemler hesapta! 10.000 TL ve üstü maaş alana ek 15.000 lira...
Emeklilere yönelik promosyonlar, bu ay itibarıyla daha da çekici hale gelmiştir. Bankalar, emekli müşteri kazanma yarışında çeşitli avantajlar sunarak rekabeti artırmaktadır. Artan maaşlar ve yeni taban aylık ile birlikte üst promosyon dilimine geçen emekliler için bankalar, daha cazip promosyon seçenekleri sunmaya başlamıştır. Özellikle taban aylığın 10 bin liraya çıkması, tüm emeklilerin en üst promosyon diliminden yararlanabilmesine imkan tanımıştır.
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Giriş Tarihi: 11.02.2024 09:36Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 09:44