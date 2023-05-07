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Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihi 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama tercih e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihi 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama tercih e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!

45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları için tarih verildi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde alınacak olan 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihlerinde başvurular sona erdi. 8 Mayıs Pazartesi itibarıyla açıklanacak olan sonuçlara dair araştırmalar başladı. Peki 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte MEB öğretmen atama tercih e-Devlet sonuç sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 17:18 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 17:18
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Sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihi 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama tercih e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!

MEB 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları için tarih açıklandı. 08 Mayıs Pazartesi itibarıyla adayların erişimine açılacak olan 45 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri...

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Sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihi 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama tercih e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları MEB tarafından 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak.

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Sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihi 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama tercih e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ARAMA TERCİH SONUÇ ÖĞRENME

Tercih sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açılacak. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.

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Sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihi 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama tercih e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!

2023 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ARAMA TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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Sözleşmeli öğretmen atama sonuç tarihi 2023 | Açıklandı mı, Ne zaman açıklanacak? MEB öğretmen atama tercih e-Devlet sonuç sorgulama ekranı!

MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 04/04/2023