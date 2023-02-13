HaberlerGaleriSosyal yardım alanlara son dakika geldi! Miktar güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....
Sosyal yardım alanlara son dakika geldi! Miktar güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....
Sosyal yardım alan vatandaşlar ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranları sonrasında sosyal yardım ödeme miktarları merak ediliyor. Birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan düzenleme sonrasında sosyal yardım programı kapsamında yer alan ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağını duyurdu. İşte, e-Devlet üzerinden kolay başvuru yapılacak sosyal yardımlar!