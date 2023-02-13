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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara son dakika geldi! Miktar güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....

Sosyal yardım alanlara son dakika geldi! Miktar güncellendi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....

Sosyal yardım alan vatandaşlar ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranları sonrasında sosyal yardım ödeme miktarları merak ediliyor. Birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan düzenleme sonrasında sosyal yardım programı kapsamında yer alan ödemelerin zamlı şekilde hesaplara yatacağını duyurdu. İşte, e-Devlet üzerinden kolay başvuru yapılacak sosyal yardımlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 19:07 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 19:07
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Sosyal yardım alanlara son dakika geldi! Miktar güncellendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....

Devlet tarafından ödenen sosyal yardım ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemelerinin zamlı şekilde hesaplara yatacağını açıkladı. Diğer yandan doğal gaz ve elektrik tüketim desteği gibi kurum ödemeleri için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşebilecek. Diğer yandan aktarma ya dagelen yardımla fatura ödeme işlemleri de sistem üzerinden yapılabilecek. İşte, sosyal yardım ödemeleri için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara son dakika geldi! Miktar güncellendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Sosyal yardım alanlara son dakika geldi! Miktar güncellendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....

Bakan Derya Yanık, bu yıl da sosyal hizmetlere ve yardımlara ilişkin kapasite ve hizmetleri iyileştirmeye, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

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Sosyal yardım alanlara son dakika geldi! Miktar güncellendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....

Yapılan yeni düzenleme sonrasında, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artışlı şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını dile getiren Yanık, sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla yaşlı aylığının bin 536 liradan bin 997 liraya yükseldiğini bildirdi.

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Sosyal yardım alanlara son dakika geldi! Miktar güncellendi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, doğal gaz....

Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip olanların aylığının bin 226 liradan bin 594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunanların aylığının bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseldiğini ifade eden Yanık, 18 yaş altı engelli yakını olanlara ödenen engelli yakını aylığının da bin 226 liradan bin 594 liraya çıkarıldığını aktardı.