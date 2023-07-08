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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...

Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...

Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlara son dakika müjdesi geldi. Emekli ve memur maaşlarında yaşanan artışlar sonrasında sosyal yardım miktarlarının ne kadar olacağı merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaşında yapılan artışın ardından sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin de artırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, "Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi." dedi. İşte, sosyal yardım ödeme miktarları için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023 11:22
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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...

Sosyal yardım alanlara müjde geldi. Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaşında yapılan artışın ardından sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin de artırıldığını duyurdu. Yeni sosyal yardım ödeme miktarları merak ediliyor. İşte, yeni sosyal yardım miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...

YAŞLI AYLIĞI 2 BİN 348 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Yüzde 40-69 engelli aylığı 1874, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 lira olarak belirlendi - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: - "Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız"

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı aylığının 2 bin 348, yüzde 40-69 engelli aylığının 1874, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının ise 2 bin 811 liraya yükseltildiğini açıkladı.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...

Bakan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme çerçevesinde sosyal yardım modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Ödemeler arttırıldı, zamlı ödeme miktarları belli oldu! Yaşlı aylığı 2.348 TL, Engelli aylığı 2.811 TL...

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Göktaş, uygulanan sosyal hizmet modelleriyle düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini hatırlattı.