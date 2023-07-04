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Haberler Galeri Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Açıklama geldi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, kira...

Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Açıklama geldi, e Devlet'ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, kira...

Emekli ve asgari ücrete gelen maaş zammı sonrasında sosyal yardımlarda artacak. Böylelikle Temmuz ayında birçok kalemde maaşlar güncellenmiş olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemeleri için önemli açıklamalarda bulundu. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları sonrasında yeni maaşlar için detaylar netleşmiş olacak. Sosyal yardım ödemelerinde yararlanan vatandaşlar alınan ödeme miktarlarında ne kadar artış olacağını merak ediyor. İştei sosyal yardım ödemeleri için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:19
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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Açıklama geldi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, kira...

Sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlara son dakika müjdesi geldi. Memur ve emekli maaşları yarın açıklanacak enflasyon rakamları ile netleşecek. Ortaya çıkacak zam oranına refah payı eklenecek. Diğer yandan sosyal yardımlara kıdem tazminatı tavanı da eklenecek. Peki, enflasyon oranı sosyal yardımları nasıl etkileyecek? İşte yeni sosyal yardım ödeme tarihleri!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Açıklama geldi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, kira...

Milyonlarca emekli ve memurun maaşı yarın netleşecek.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Açıklama geldi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, kira...

Zam oranına refah payı eklenecek. Diğer yandan çıkacak yeni oran ile sosyal yardım ödemeleri de artacak.

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Açıklama geldi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, kira...

Birçok kalemde ödenen sosyal yardımlarda yaşanacak değişim merak ediliyor. İşte yeni hesaplamalar...

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Sosyal yardım alanlara müjde geldi! Açıklama geldi, e Devlet’ten başvurulacak! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, engelli aylığı, kira...

Memur maaşlarındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılırken, pek çok ödemeyi de etkileyecek. 65 yaş, engelli ve evde bakım aylıkları ve kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısında yapılacak artışla birlikte yükselecek.