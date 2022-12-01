SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Meclis'e geleceği tarih belli oldu mu? 2022 Aralık TBBM takvimi...

Sözleşmelilere kadro müjdesi yüz binlerce çalışanda büyük sevinç oluşturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamudaki sözleşmeli personele kadro çalışmasına yönelik açıklamaları sonrası gözler düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sSözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? Meclis'e geleceği tarih belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.12.2022 15:52 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 15:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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