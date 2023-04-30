HaberlerGaleriSon dakika Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 30 Nisan akaryakıt güncel fiyatlar!
Son dakika Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 30 Nisan akaryakıt güncel fiyatlar!
Akaryakıta indirim müjdesi az önce geldi. Güncel benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nın ilk günü indirim yapılan benzin litre fiyatı bugün yeniden geriledi. Son dakika açıklamalarının ardınnan araç sahip sahipleri, "Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramay başladı. İşte, 30 Nisan Güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş Tarihi: 30.04.2023 16:04Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 16:05