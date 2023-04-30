Son dakika Benzin-Motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? AKARYAKITA BİR İNDİRİM DAHA! 30 Nisan akaryakıt güncel fiyatlar!

Akaryakıt indirimi son dakika duyuruldu. Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan değişkenlik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda yapılan indirimin ardından 29 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir kez daha gerileme olacak. Benzin fiyatları bu gece yarısından itibaren değişiyor. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Benzin ve motorin fiyatına indirim mi geldi? İşte, İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyat listesi...