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Haberler Galeri ŞOK'tan beklenmedik ürün: PlayStation 5 satışa sundu! ŞOK 26 Ekim aktüel indirim kataloğu

ŞOK'tan beklenmedik ürün: PlayStation 5 satışa sundu! ŞOK 26 Ekim aktüel indirim kataloğu

ŞOK 26 Ekim aktüel ürünler listesini tüm müşterileri ile paylaştı. 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Teknoloji severleri, ev hanımlarını ve tadilat tamirat işleri ile uğraşan babaları yakından ilgilendirecek ürünlerle dolu. İşte merak edilen ürünler ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 26.10.2023 15:37 Güncelleme Tarihi: 26.10.2023 15:38
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ŞOK’tan beklenmedik ürün: PlayStation 5 satışa sundu! ŞOK 26 Ekim aktüel indirim kataloğu

ŞOK 26 Ekim aktüel ürünler listesi yayınladı. Her hafta rutin olarak indirim kataloğunu açıklayan marketler zinciri yeni katalogda duyurduğu ürünler 31 Ekim tarihine kadar ülke genelinde uygun fiyattan satışa sunacak. Yeni katalogda tencere ve tava takımı, ev tadilat ürünleri, duvar boyası, şarjlı el aletleri, yaylı yatak, beyaz eşya ve birçok teknolojik alet yer alıyor. Ayrıca ŞOK kış aylarının yaklaşması ile uygun fiyatlı elektrikli ısıtıcıları listesine eklemeyi unutmadı. İşte ŞOK haftanın yıldızları…

ŞOK 26 EKİM ALTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK’tan beklenmedik ürün: PlayStation 5 satışa sundu! ŞOK 26 Ekim aktüel indirim kataloğu

Esse 2'li Black Granite Die-Cast Tava Set 399 TL,

2'li Black Granite Die-Cast Sahan Set 299 TL,

Black Granite Die-Cast Tava ve Sahan Set 399 TL

Black Granite Die-Cast Derin Tencere 449 TL

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ŞOK’tan beklenmedik ürün: PlayStation 5 satışa sundu! ŞOK 26 Ekim aktüel indirim kataloğu

Emaye Kızartma Tavası 179 TL,

3'lü Erzak Kabı 39,95 TL,

Yağlık / Sirkelik 59,95 TL,

3 Katlı Yumurtalık 79,95 TL,

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ŞOK’tan beklenmedik ürün: PlayStation 5 satışa sundu! ŞOK 26 Ekim aktüel indirim kataloğu

Cambu Borosilikat Titanic Bardak 59,95 TL,

Yapışkanlı Folyo 49,95 TL.

3'lü Lüsterli Cam Kayık Tabak 129 TL,

Salata Kasesi 89 TL

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ŞOK’tan beklenmedik ürün: PlayStation 5 satışa sundu! ŞOK 26 Ekim aktüel indirim kataloğu

Ahşap Kapaklı Jüt Kutu 129 TL,

Ahşap Jüt Çerçeve 89 TL,

Ahşap Figürlü Hello Kapı ve Duvar Süsü 79 TL,

Ahşap Figürlü Wellcome Kapı ve Duvar Süsü 69 TL,