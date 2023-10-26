ŞOK’tan beklenmedik ürün: PlayStation 5 satışa sundu! ŞOK 26 Ekim aktüel indirim kataloğu

ŞOK 26 Ekim aktüel ürünler listesi yayınladı. Her hafta rutin olarak indirim kataloğunu açıklayan marketler zinciri yeni katalogda duyurduğu ürünler 31 Ekim tarihine kadar ülke genelinde uygun fiyattan satışa sunacak. Yeni katalogda tencere ve tava takımı, ev tadilat ürünleri, duvar boyası, şarjlı el aletleri, yaylı yatak, beyaz eşya ve birçok teknolojik alet yer alıyor. Ayrıca ŞOK kış aylarının yaklaşması ile uygun fiyatlı elektrikli ısıtıcıları listesine eklemeyi unutmadı. İşte ŞOK haftanın yıldızları…

ŞOK 26 EKİM ALTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU