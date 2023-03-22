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Haberler Galeri ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO market Ramazan kolisi fiyatları 2023! EN UCUZ Ramazan kolisi hangi markette, fiyatı ne kadar?

ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO market Ramazan kolisi fiyatları 2023! EN UCUZ Ramazan kolisi hangi markette, fiyatı ne kadar?

"En uygun fiyatlı Ramazan kolisi hangi marketlerde?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan Pazar günü ise sona erecek. Bolluk ve bereketin arttığı bu mübarek ayda, ihtiyaç sahiplerine de yardımlar yapılıyor.Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan kolileri marketlerdeki yerini aldı. Yardımda bulunmak isteyenler Ramazan kolisi fiyatlarını araştırıyor. İşte, ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO marketlerde bulunan Ramazan kolisi satış fiyatı...

Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:08
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ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO market Ramazan kolisi fiyatları 2023! EN UCUZ Ramazan kolisi hangi markette, fiyatı ne kadar?

Ramazan kolisi fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıtmak isteyen vatandaşlar, Ramazan paketi 2023 fiyatlarını sorguluyor. Zincir marketler her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan kolisi satışına başladı. İşte, ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO market Ramazan kolisi fiyatları 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO market Ramazan kolisi fiyatları 2023! EN UCUZ Ramazan kolisi hangi markette, fiyatı ne kadar?

RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2023

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi fiyatı: 229,90 TL

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Tatküpü Küp Şeker 750 G

Tirebolu 42 Siyah Çay 500 G

Söke Buğday Unu 1000 G

Arbella Burgu Makarna 500 G

Tat Domates Salçası 830 G

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ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO market Ramazan kolisi fiyatları 2023! EN UCUZ Ramazan kolisi hangi markette, fiyatı ne kadar?

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Knorr Ezogelin Çorbası 74 G

Knorr Tavuk Bulyon 6'Lı

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ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO market Ramazan kolisi fiyatları 2023! EN UCUZ Ramazan kolisi hangi markette, fiyatı ne kadar?

Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi fiyatı: 429,90 TL

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ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO market Ramazan kolisi fiyatları 2023! EN UCUZ Ramazan kolisi hangi markette, fiyatı ne kadar?

ŞOK MARKET RAMAZAN KOLİSİ FİYATI NE KADAR?

Pirinç, mercimek, bulgur, makarna, ayçiçeği yağı, un, salça, çay, şeker, tuz, çorba, zeytin ve pudingden oluşan ŞOK Marketler Ramazan kolisi, 234,90 TL'den satışa sunuluyor.