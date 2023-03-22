ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO market Ramazan kolisi fiyatları 2023! EN UCUZ Ramazan kolisi hangi markette, fiyatı ne kadar?

"En uygun fiyatlı Ramazan kolisi hangi marketlerde?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan Pazar günü ise sona erecek. Bolluk ve bereketin arttığı bu mübarek ayda, ihtiyaç sahiplerine de yardımlar yapılıyor.Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan kolileri marketlerdeki yerini aldı. Yardımda bulunmak isteyenler Ramazan kolisi fiyatlarını araştırıyor. İşte, ŞOK, BİM,A101, MİGROS, METRO marketlerde bulunan Ramazan kolisi satış fiyatı...