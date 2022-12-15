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Haberler Galeri SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı? KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi

SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı? KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi

Sivas TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı Sivaslılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 16-17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan TOKİ Sivas kura çekilişlerinda hak sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Sivas kura çekilişleri ne zaman sonuçlanacak? Doğanşehir, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla, Yıldızeli isim listesi belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.12.2022 16:49
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SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı? KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi

TOKİ Sosyal Konut projesi kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri il il ilerliyor. 16 Aralık tarihinde başlayacak olan TOKİ Sivas kura çekilişinde toplam 15 ilçenin hak sahipleri 3 günde belirlenecek. Peki TOKİ Sivas 2 bin 706 konut hak sahipleri belli oldu mu? TOKİ SİVAS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Aralık TOKİ Sivas isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı? KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Sivas kura çekimi 16-17-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı? KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi

Kura çekimi ile birlikte 15 ilçede toplam 2 bin 50 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek.

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SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı? KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi

HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞAA EDİLECEK?

16 Aralık tarihinde kura çekilişi gerçekleşecek olan ilçeler ve konutları;

*Doğanşehir 67

*Gemerek 111

*Hafik 2. etap 110

*Kangal 2. etap 17

*Şarkışla Gürçayır 100

*Yıldızeli 3. etap 206

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SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı? KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi

17 Aralık tarihinde kura çekilişi gerçekleşecek olan ilçeler ve konutları;

*Divriği 3. etap 170

*Gemerek 2. etap 197

*Gürün 2. etap 203

*İmranlı 2. etap 157

*Zara 3. etap 260