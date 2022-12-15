SİVAS TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI | TOKİ Sivas 2 bin 706 konut HAK SAHİPLERİ açıklandı mı? KANGAL, MERKEZ, GEMEREK isim listesi

Sivas TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı Sivaslılar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 16-17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan TOKİ Sivas kura çekilişlerinda hak sahipleri belirlenecek. Peki TOKİ Sivas kura çekilişleri ne zaman sonuçlanacak? Doğanşehir, Gemerek, Hafik, Kangal, Şarkışla, Yıldızeli isim listesi belli oldu mu?