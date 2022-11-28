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Haberler Galeri Sigaraya zamlı fiyat listesi 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Sigaraya zamlı fiyat listesi 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara fiyatlarına zam geleceği iddiası sosyal medyada konuşulmaya başladı. Tütün ürünleri tüketicileri fiyatlar hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.11.2022 23:10
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Sigaraya zamlı fiyat listesi 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri aralık ayında sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada sigaraya zam yapılacağı iddiaları konuşulmaya devam ediyor. İşte, sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigaraya zamlı fiyat listesi 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

ARALIK AYINDA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Aralık ayında sigaraya zam yapılacağı ile ilgili resmi açıklama gelmedi. Gelişmeler yaşandığında haberimizde yer alacaktır.

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Sigaraya zamlı fiyat listesi 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

HANGİ SİGARAYA ZAM GELDİ?

Son olarak 2022 yeni sigara zammı JTI grubu tarafından açıklandı. 15 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere Winston, Camel, Monte Carlo ve LD sigaralarında 2'şer TL artış yapıldı.

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Sigaraya zamlı fiyat listesi 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

İşte güncel fiyatlar:

JTİ GRUBU SİGARA FİYATLARI

JTİ grubu sigaraların zamlı fiyat listesi şöyle:

Camel Yellow 100 (Gram - Sarmalık kıyılmış tütün ürünü) : 48 TL

Winston Slender: 30 TL (Eski fiyat: 28 TL)

Winston Dark Blue & Deep Blue: 30 TL (Eski fiyat: 28 TL)

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Sigaraya zamlı fiyat listesi 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Winston Slims: 31 TL

Winston: 31 TL (Eski fiyat: 29 TL)

Winston Xsence: 32 TL (Eski fiyat: 30 TL)

Camel Slender: 29,5 TL (Eski fiyat: 27,5 TL)