29 Kasım 2022, Salı
Sigaraya zamlı fiyat listesi 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?
Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sigara fiyatlarına zam geleceği iddiası sosyal medyada konuşulmaya başladı. Tütün ürünleri tüketicileri fiyatlar hakkında gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 23:10
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