Sigaraya zamlı fiyat listesi 2022: Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?

Sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tiryakileri aralık ayında sigaraya zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada sigaraya zam yapılacağı iddiaları konuşulmaya devam ediyor. İşte, sigaraya zam geldi mi, ne kadar olacak? Sigara fiyatlarına zam gelecek mi?