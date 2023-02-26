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Haberler Galeri Sıfır/2. el ev hesabı: Aylık 17 bin lira... 1-2-3-4-5 MİLYON konut kredi TABLOSU NETLEŞTİ! 15 yıl vade, 0,69 faiz... BDDK ayarı! Kimler yararlanabilir?

Sıfır/2. el ev hesabı: Aylık 17 bin lira... 1-2-3-4-5 MİLYON konut kredi TABLOSU NETLEŞTİ! 15 yıl vade, 0,69 faiz... BDDK ayarı! Kimler yararlanabilir?

Artan kira fiyatları, deprem gibi sebepler vatandaşları konut arayışına itti. Konut kredi limitleri geçtiğimiz günlerde BDDK kararıyla yükseltildi. 1, 2, 3, 4, 5 milyon TL'ye kadar kredi çekebilme imkanı bulanlar geri ödeme takvimini araştırmaya koyuldu. 1,5 milyon TL değerindeki 2. el konutta aylık geri ödeme miktarı yaklaşık 17 bin liraya tekabül ediyor. Peki düşük faizli konut kredisi şartları neler? İşte konut kredisi hesaplama...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 12:25
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Sıfır/2. el ev hesabı: Aylık 17 bin lira... 1-2-3-4-5 MİLYON konut kredi TABLOSU NETLEŞTİ! 15 yıl vade, 0,69 faiz... BDDK ayarı! Kimler yararlanabilir?

Konut kredisi geri ödeme tablosu merak edilen konular arasında yer alıyor. BDDK konut kredi sistemini değiştirerek limitleri yükseltti. 5 milyon liraya kadar kredi çekebilme imkanı bulan vatandaşlar faiz oranlarını, şartları ve geri ödeme planlamasını araştırmaya başladı. Peki konut kredisinden kimler faydalanabiliyor. 2. el konut kredisi şartları neler? 0,69 faizli konut kredisi nasıl çekilir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıfır/2. el ev hesabı: Aylık 17 bin lira... 1-2-3-4-5 MİLYON konut kredi TABLOSU NETLEŞTİ! 15 yıl vade, 0,69 faiz... BDDK ayarı! Kimler yararlanabilir?

BDDK KONUT KREDİ SINIRINI YÜKSELTTİ

BDDK, daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için belirlediği yüzde 90'a kadar kredi kullanım sınırını 5 milyon lira ve altında olan konutlar şeklinde güncelledi.

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Sıfır/2. el ev hesabı: Aylık 17 bin lira... 1-2-3-4-5 MİLYON konut kredi TABLOSU NETLEŞTİ! 15 yıl vade, 0,69 faiz... BDDK ayarı! Kimler yararlanabilir?

BDDK tarafından alınan kararda şöyle denildi: "Kurulun 24.02.2023 tarihli toplantısında, 23.02.2023 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]- 77880 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda; - Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) "Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar" başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine,

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Sıfır/2. el ev hesabı: Aylık 17 bin lira... 1-2-3-4-5 MİLYON konut kredi TABLOSU NETLEŞTİ! 15 yıl vade, 0,69 faiz... BDDK ayarı! Kimler yararlanabilir?

28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 37 nci maddesinde düzenlenen "Yeni Konut Finansmanı Programı" kapsamında kullandırılacak kredilerin işbu Karar kapsamında yapılan belirlemelere tabi olmamasına, - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."

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Sıfır/2. el ev hesabı: Aylık 17 bin lira... 1-2-3-4-5 MİLYON konut kredi TABLOSU NETLEŞTİ! 15 yıl vade, 0,69 faiz... BDDK ayarı! Kimler yararlanabilir?

Hürriyet'in haberine göre değeri 10 milyon lira üzerinde olan konutlarda kredi kullanımı yapılamıyordu. Atılan son adımla 10 milyon ile 20 milyon lira arasında olan sıfır konutlarda kredi tutarı yüzde 60-70 olarak belirledi.