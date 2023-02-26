26 Şubat 2023, Pazar
Sıfır/2. el ev hesabı: Aylık 17 bin lira... 1-2-3-4-5 MİLYON konut kredi TABLOSU NETLEŞTİ! 15 yıl vade, 0,69 faiz... BDDK ayarı! Kimler yararlanabilir?
Artan kira fiyatları, deprem gibi sebepler vatandaşları konut arayışına itti. Konut kredi limitleri geçtiğimiz günlerde BDDK kararıyla yükseltildi. 1, 2, 3, 4, 5 milyon TL'ye kadar kredi çekebilme imkanı bulanlar geri ödeme takvimini araştırmaya koyuldu. 1,5 milyon TL değerindeki 2. el konutta aylık geri ödeme miktarı yaklaşık 17 bin liraya tekabül ediyor. Peki düşük faizli konut kredisi şartları neler? İşte konut kredisi hesaplama...
Giriş Tarihi: 26.02.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 12:25
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