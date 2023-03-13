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SGK'ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik!

Emeklilik için bazı şartlar sunuluyor ve şartların yerine getirilmesi sonrasında emeklilik hakkı kazanılacak. 25 yıl evli kalana emeklilik için detaylar ise dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi bulunmuyor. Müracat şartlarını yerine getirenler SGK tarafından onaylanması halinde emekli maaşlarına kavuşabiliyor. İşte, ev hanımlarına emeklilik için şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:51
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SGK’ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik!

Emeklilik için bazı şartlar sunuluyor ve şartların yerine getirilmesi sonrasında emeklilik hakkı kazanılacak. 25 yıl evli kalana emeklilik için detaylar ise dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi bulunmuyor. Müracat şartlarını yerine getirenler SGK tarafından onaylanması halinde emekli maaşlarına kavuşabiliyor. İşte, ev hanımlarına emeklilik için şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK’ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik!

25 yıl evli kalan emekli olabilir mi?

EV KADININA ÇALIŞMADAN EMEKLİLİK

Emeklilik için prim , yıl ve yaş şartı gerekiyor. Yani bir yerde çalışmak ya da kinde primlerini ödemek lazım. Ancak hiç çalışma imkanı olmayan ev kadınları da emekli olabilir. Sadece SGK'ya yazılı olarak başvurmak yeterli oluyor.. İşte ev kadınlarına emeklilik imkanı…

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SGK’ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik!

Son günlerde özellikle internette 20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde çok fazla haber yayınlanıyor. Hatta bu konuda bazı yasa taslakları da hazırlandoı. Peki bu haktan kimler yararlanabilir. Böymle bir imkan olabilir mi? Ev kadınları çalışmadan emekli olur mu? Gelin detaylarına bakalım…

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SGK’ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik!

ÜÇ ŞART VAR AMA…

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi. SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999'dan sonra değişikliğe uğradı ve yıl şartı ortadan kalktı.

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SGK’ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik!

Buradaki en önemli şartlardan olan prim ödeme şartı ise değişik şekillerde oluyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor. Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim ödüyorlar. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor.