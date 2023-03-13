SGK'ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik!

Emeklilik için bazı şartlar sunuluyor ve şartların yerine getirilmesi sonrasında emeklilik hakkı kazanılacak. 25 yıl evli kalana emeklilik için detaylar ise dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Uzun süre evli kalan, hiç sigortası olmayan ev hanımları da bu imkandan faydalanabiliyor. Daha önce çalışıp çalışmamasının bir önemi bulunmuyor. Müracat şartlarını yerine getirenler SGK tarafından onaylanması halinde emekli maaşlarına kavuşabiliyor. İşte, ev hanımlarına emeklilik için şartlar!