05 Ağustos 2023, Cumartesi
SGK'dan 90 gün şartıyla para yardımı! Dilekçeyi verene en az 33.387 TL ödenecek! İşte başvuru detayları...
Ülkemizde annelerin sağlık, bakım ve ekonomik ihtiyaçlarına yönelik bazı düzenlemeler bulunuyor. Doğum yapan annelere yönelik olarak verilen doğum yardımından milyonlarca kişi faydalanıyor. Ayrıca, çalışan annelere de doğum izni sürecinde maaşlarının devlet tarafından ödenmesi gibi önemli kolaylıklar sunuluyor. Peki, 2023 doğum (rapor) parası, çocuk yardımı ve emzirme ödeneği ne kadar? İşte çalışan kadın rapor, iş görmezlik parası hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.08.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 08:37
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