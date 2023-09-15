Emekliye ek artış müjdesi! 5.000 TL ikramiye+Seyyanen zam+%65 artış+refah payı! 7.500 TL maaş alanlar...
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ocak zammını ve yılın geri kalanında maaşlarını nasıl etkileyebilecek düzenlemeleri merakla bekliyor. Emeklilik sistemi üzerindeki düzenlemeler, Meclis'in açılmasıyla birlikte önemli bir gündem maddesi haline gelecek. Cumhuriyet'in 100. yılına özel 5.000 TL ikramiye, ara zam gibi birçok kalemde çalışmalar başlatıldı. İşte emekliyi bekleyen gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.09.2023
07:18 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
07:41
Ek gösterge düzenlemesi, memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını olumlu bir şekilde etkiledi. Bu düzenlemeyle birlikte memurların emekli ikramiyeleri arttı ve aylıkları yükseldi. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası da yaklaşık 5 milyon kişinin umudu oldu. Şimdi ise en düşük emekli maaşı için ekim ayında ek bir düzenleme bekleniyor. Emeklilere yapılacak zammın yanı sıra, refah payı artışı da gündemde. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş artışlarının bundan sonra hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı. İşte emekliye yeni zam ve maaş sistemi...
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"EMEKLİYE OCAK AYINA KALMADAN ZAM"
Emekliye zam düzenlemesi için 1 Ekim'de yeniden açılacak Meclis'in en düşük emekli maaşı dahil yeni bir artış hazırlığında olduğu öğrenildi. Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin Ankara'dan edindiği kulis bilgisini paylaşan Gazeteci Abdulkadir Selvi,
"Ankara'da ulaşabildiğim yerlere sordum. Ocak ayına kalmadan bu düzenlemenin yapılacağı yönünde bilgiye ulaştım" dedi.
ZAM FORMÜLÜ 1 AY MI 3 MI SÜRECEK!
5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi, oransal zam ve seyyanen zam gibi üç formül gündeme gelirken, emekli zammı düzenlemesi seyyanen artış yapılacağını kaydeden Selvi,
"Benim edindiğim bilgi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın üzerinde yaptığı çalışma seyyanen bir zam olması yönünde. Bu zamın da en düşük emekli maaşından başlamak üzere hem memur hem SGK hem de Bağ-Kur emeklilerine olacağı yönünde. Ancak bu zam Ekim ayında bir defa mı olacak yoksa Ekim-Kasım-Aralık ayında 3 ay boyunca mı verilecek? Henüz onu netleştiremedim. Zaten Ocak ayında normal artışlar ve enflasyon farkı gelecek" ifadelerini kulandı.
EMEKLİYE YENİ ZAM SİSTEMİ!
Tüm bu ihtimaller milyonlarca emekliyi heyecanlandırırken bir yandan da Öte yandan ücret artışları için yeni sistem hazırlığına girildi. Emekli maaşı hesaplaması için sistem değişikliğine gidileceğinin işaretini veren Bakan Mehmet Şimşek, artık ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıkladı. Bundan böyle gerçekleşen değil zam yapılacak dönemin enflasyonu baz alınarak artışlar yapılacak. Böylece hem enflasyona etkisi azaltılırken hem de ücretler enflasyon karşısında erimemiş olacak.
ZAM+ENFLASYON FARKI
Önce toplu sözleşme süreci tamamlandı. Memur emeklilerinin memurlarla birlikte 2 yıllık zam oranları belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, zam oranlarını 2024'te yüzde 15+10, 2025'te yüzde 6+5 olarak karara bağladı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, tespit edilen zam oranları aşılırsa enflasyon farkı verileceği de yer aldı.