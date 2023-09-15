Emekliye ek artış müjdesi! 5.000 TL ikramiye+Seyyanen zam+%65 artış+refah payı! 7.500 TL maaş alanlar...

ZAM FORMÜLÜ 1 AY MI 3 MI SÜRECEK!

5 bin TL Cumhuriyet ikramiyesi, oransal zam ve seyyanen zam gibi üç formül gündeme gelirken, emekli zammı düzenlemesi seyyanen artış yapılacağını kaydeden Selvi, "Benim edindiğim bilgi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın üzerinde yaptığı çalışma seyyanen bir zam olması yönünde. Bu zamın da en düşük emekli maaşından başlamak üzere hem memur hem SGK hem de Bağ-Kur emeklilerine olacağı yönünde. Ancak bu zam Ekim ayında bir defa mı olacak yoksa Ekim-Kasım-Aralık ayında 3 ay boyunca mı verilecek? Henüz onu netleştiremedim. Zaten Ocak ayında normal artışlar ve enflasyon farkı gelecek" ifadelerini kulandı.