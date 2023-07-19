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SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar... 41'den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest!

Emekli olmak için yaş şartını doldurmayı beklemeden daha erken emekli olmanın yolları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 18 meslek grubunun daha önce erken emeklilik imkanından yararlanırken, bu sayı 41'i aşarak daha fazla meslek dalına kapılar açıldı. Vatandaşlar, talih kuşunun konduğu bu meslekleri ve erken emeklilik şartlarını öğrenerek aylıklarına daha erken kavuşmanın yollarını araştırıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:58
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SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar... 41’den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest!

Yaş şartını doldurmayı beklemeden emekli olmak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyorlar. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi erken emeklilik için tek yol değil. Bazı meslek gruplarına talih kuşu kondu. 41'den daha fazla mesleğe emeklilik yolu açıldı. İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar... 41’den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest!

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen yeni düzenlemelerle birlikte erken emeklilik hakkına sahip mesleklerin sayısı artırıldı. 18 meslekten oluşan liste, 45 mesleğe yükseltildi.

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SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar... 41’den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest!

Bu mesleklerde görev yapan kişiler belirtilen tarihten daha önce emekli maaşlarını almaya başlayabilecek.

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SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar... 41’den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest!

● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

● Cıva üretimi işleri

● Madencilik ve yeraltı işleri

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SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar... 41’den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest!

● Asit üretimi yapan fabrika ve atöyeler

● Sahil Güvenlik Komutanlığı