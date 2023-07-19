SGK girişi 2000-2005-2008 olanlar... 41'den fazla mesleğe talih kapısı açıldı! Erken emeklilik bekleyenlere büyük jest!

Emekli olmak için yaş şartını doldurmayı beklemeden daha erken emekli olmanın yolları milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 18 meslek grubunun daha önce erken emeklilik imkanından yararlanırken, bu sayı 41'i aşarak daha fazla meslek dalına kapılar açıldı. Vatandaşlar, talih kuşunun konduğu bu meslekleri ve erken emeklilik şartlarını öğrenerek aylıklarına daha erken kavuşmanın yollarını araştırıyor.