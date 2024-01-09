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SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...

Günümüzde, sigortalı olarak çalışan bireyler çeşitli sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik imkânlarından yararlanabiliyor. Son yapılan düzenlemeler, özellikle 18 öncelikli hastalık kapsamında çalışanlara daha geniş bir koruma ve destek sağlamayı hedefliyor. Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde, sağlık sorunları nedeniyle işlerini sürdüremeyen bireylere erken emeklilik imkanı tanınıyor. İşte malulen emekli eden hastalıklar...

Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:21 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 18:25
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SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...

Milyonlarca vatandaş, erken emeklilik şartlarını araştırıyor. Çalışanlar, çeşitli sağlık sorunlarına bağlı olarak işlerini devam ettirememeleri durumunda, malulen emeklilik imkânlarından faydalanabiliyor. Son düzenlemelere göre, bu haktan faydalanabilmek için vatandaşların belirli şartları karşılaması gerekiyor. İşte malulen emeklilik hakkını elde etmek için gereken temel koşullar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...

MALULEN EMEKLİ EDEN 18 HASTALIK!

▶Kanser

▶Epilepsi

▶Parkinson Hastalığı

▶Beyin Tümörleri

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SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...

▶Behçet Hastalığı

▶Parkinson Hastalığı

▶Beyin Tümörleri

▶Behçet Hastalığı

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SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...

▶Zeka Geriliği

▶Şizofreni

▶Bipolar Bozukluk

▶Multipl Skleroz (MS)

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SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...

▶Serebral Palsi

▶Felç

▶Uzuv Kayıpları

▶Demans

▶Görme Kaybı