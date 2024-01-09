SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...

Günümüzde, sigortalı olarak çalışan bireyler çeşitli sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik imkânlarından yararlanabiliyor. Son yapılan düzenlemeler, özellikle 18 öncelikli hastalık kapsamında çalışanlara daha geniş bir koruma ve destek sağlamayı hedefliyor. Sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde, sağlık sorunları nedeniyle işlerini sürdüremeyen bireylere erken emeklilik imkanı tanınıyor. İşte malulen emekli eden hastalıklar...