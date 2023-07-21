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Haberler Galeri Seyyanen zam kıskacında son düzlük! Emekli ve memura ödeme tablosu biçimleniyor! 9.876 TL kök maaş alana ek bordrolu hesap! En az...

Seyyanen zam kıskacında son düzlük! Emekli ve memura ödeme tablosu biçimleniyor! 9.876 TL kök maaş alana ek bordrolu hesap! En az...

Emekliler ve memurlar için seyyanen zam ve maaş farkı ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Temmuz 2023 itibarıyla emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılarak ödemeler başlatıldı. Aynı zamanda memur maaşları da yüzde 17,55 artırılarak 15 Temmuz tarihinde ödendi. Seyyanen zam ve maaş farkı ise ek bir bordro ile ödenecek. Bu düzenlemelere ilişkin son gelişmeler haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 08:12
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Seyyanen zam kıskacında son düzlük! Emekli ve memura ödeme tablosu biçimleniyor! 9.876 TL kök maaş alana ek bordrolu hesap! En az...

Emekliler ve memurlar için seyyanen zam ve maaş farkı ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Temmuz 2023 itibarıyla emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılarak ödemeler başlatıldı. Aynı zamanda memur maaşları da yüzde 17,55 artırılarak 15 Temmuz tarihinde ödendi. Seyyanen zam ve maaş farkı ise ek bir bordro ile ödenecek. Bu düzenlemelere ilişkin son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Seyyanen zam kıskacında son düzlük! Emekli ve memura ödeme tablosu biçimleniyor! 9.876 TL kök maaş alana ek bordrolu hesap! En az...

HEM memurlar hem de emekliler için Temmuz zam ayı oldu. 5 Temmuz'da zam oranları belli oldu, ardından da Meclis'te yapılan ek iyileştirmeler devreye girdi.

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Seyyanen zam kıskacında son düzlük! Emekli ve memura ödeme tablosu biçimleniyor! 9.876 TL kök maaş alana ek bordrolu hesap! En az...

Memurlara yüzde 17.55'lik zammın yanı sıra 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan zam oranları da yüzde 25'e yükseltildi.

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Seyyanen zam kıskacında son düzlük! Emekli ve memura ödeme tablosu biçimleniyor! 9.876 TL kök maaş alana ek bordrolu hesap! En az...

Zamlı maaşların ödemeleri başlarken, kimilerini de fark ödemeleri bekliyor. İşte detayları...

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Seyyanen zam kıskacında son düzlük! Emekli ve memura ödeme tablosu biçimleniyor! 9.876 TL kök maaş alana ek bordrolu hesap! En az...

EK BORDRO İLE VERİLECEK

Memurlar ayın 15'inde yüzde 17.55 artışın yansıtıldığı maaşlarını aldı.